Законопроект о дистанционном заказе паспортов утвержден в первом чтении

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении законопроект, позволяющий заказать заграничный паспорт онлайн, без необходимости являться в отделение МВД.

Разрешение касается тех, у кого прошло менее полугода с даты истечения срока действия паспорта или же осталось менее года до даты истечения срока действия.

Данный шаг призван облегчить процесс получения документов, ускорив процедуру и снизив нагрузку на филиалы МВД.