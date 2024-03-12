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Израиль

Законопроект о дистанционном заказе паспортов утвержден в первом чтении

время публикации: 12 марта 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 10:07
Законопроект о дистанционном заказе паспортов утвержден в первом чтении
Nati Shohat, Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении законопроект, позволяющий заказать заграничный паспорт онлайн, без необходимости являться в отделение МВД.

Разрешение касается тех, у кого прошло менее полугода с даты истечения срока действия паспорта или же осталось менее года до даты истечения срока действия.

Данный шаг призван облегчить процесс получения документов, ускорив процедуру и снизив нагрузку на филиалы МВД.

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