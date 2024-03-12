ЦАХАЛ в ночь на 12 марта провел операции в Иудее и Самарии: убиты двое боевиков

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 марта действовали в Калькилии, в районе Туль-Карема, около Рамаллы (в Абу Шкидэм, Бир Набале, Шукбе), около Хеврона (в Ятте, Хальхуле, Ад-Дахирии), около Шхема (в Урифе), около Дженина (в Аррабе), около Бейт-Лехема (в Марах Рабахе).

Минздрав ПА сообщал, что в ходе столкновений с израильскими военными в районе Туль-Карема были убиты двое боевиков (в их числе 25-летний боевик из Куфейрата, к западу от Дженина).

В деревне Хизмэ, к северо-востоку от Иерусалима, был задержан подозреваемый в терроре.

В деревне Абу Шкидэм, к северу от Рамаллы, израильскими военными задержан подозреваемый в терроре шейх Машхур Салама.

Сообщалось о вооруженных столкновениях в ходе проведения операций.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.

Число задержанных уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 марта.