Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 12 марта, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Влажность понизится. Малооблачно. Пустынный восточный ветер.

В Иерусалиме – 11-22 градусов, в Тель-Авиве – 10-22, в Хайфе – 14-24, в Эйлате – 15-30, в Беэр-Шеве – 13-27, в Мицпе-Рамоне – 10-21, на побережье Мертвого моря – 13-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-22, в Ариэле – 14-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-27, на Голанских высотах – 8-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду будет малооблачно, температура выше среднесезонной. В четверг-пятницу ожидается понижение температуры.