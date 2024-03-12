x
12 марта 2024
|
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
12 марта 2024
|
12 марта 2024
|
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Задержаны подозреваемые в отмывании криптовалюты, прятавшие наличные в стиральной машине

время публикации: 12 марта 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 09:12
Задержаны подозреваемые в отмывании криптовалюты, прятавшие наличные в стиральной машине
Пресс-служба полиции Израиля
Задержаны подозреваемые в отмывании криптовалюты, прятавшие наличные в стиральной машине
Пресс-служба полиции Израиля

Следователи подразделения по борьбе с киберпреступностью в управлении ЛАХАВ 433 полиции Израиля и следователи Налогового управления провели совместную операцию по задержанию подозреваемых в отмывании нелегального капитала в криптовалюте для организованной преступной группировки.

В ходе операции, последовавшей за несколькими месяцами скрытого расследования, были задержаны в качестве подозреваемых два молодых человека. Также была задержана для допроса молодая женщина.

Правоохранительным органам удалось арестовать цифровые кошельки с криптовалютой на 14 миллионов шекелей. Кроме того, в стиральной машине в доме задержанных были найдены сотни тысяч шекелей наличными.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 20 февраля 2024

Осторожно, мошенники: как вас обирают под видом интернет-инвестиций
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 октября 2023

Киберподразделение полиции Израиля блокировало криптовалютные счета ХАМАСа