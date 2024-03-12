Задержаны подозреваемые в отмывании криптовалюты, прятавшие наличные в стиральной машине
время публикации: 12 марта 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 09:12
Следователи подразделения по борьбе с киберпреступностью в управлении ЛАХАВ 433 полиции Израиля и следователи Налогового управления провели совместную операцию по задержанию подозреваемых в отмывании нелегального капитала в криптовалюте для организованной преступной группировки.
В ходе операции, последовавшей за несколькими месяцами скрытого расследования, были задержаны в качестве подозреваемых два молодых человека. Также была задержана для допроса молодая женщина.
Правоохранительным органам удалось арестовать цифровые кошельки с криптовалютой на 14 миллионов шекелей. Кроме того, в стиральной машине в доме задержанных были найдены сотни тысяч шекелей наличными.