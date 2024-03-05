Вторник, 5 марта 2024 года, 151-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября 2023 года с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

151-й день войны в Израиле. Хронология событий (все события этого дня войны)

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили на израильской территории 253 человека. В настоящее 134 похищенных (живых и мертвых) находятся в Газе. Среди них: четыре человека находятся в плену у ХАМАСа с 2014 года; 130 человек, похищенных 07.10.2023 – 111 мужчин (в их числе двое маленьких детей) и 19 женщин – 119 граждан Израиля и 11 иностранцев (восемь из Таиланда, один из Непала, один из Танзании, один гражданин Франции и Мексики). Еще одна израильтянка считается пропавшей без вести. Тела 33 похищенных удерживаются ХАМАСом в Газе (включая похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены 123 человека: пять израильтян были спасены до первого этапа обмена с ХАМАСом, 81 израильтянин и 24 иностранца были освобождены в ходе первого этапа обмена с ХАМАСом (с 24 по 30 ноября 2023 года), восемь похищенных были убиты ХАМАСом и их тела были найдены и вывезены силами ЦАХАЛа, трое заложников были случайно убиты военнослужащими ЦАХАЛа, двое заложников были спасены в ходе спецоперации 12.02.2024.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле около 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 246 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы не менее 13000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели примерно 220 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и ХАМАСа в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по март 2024 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены более 14000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Тысячи ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 30000 убитых с начала войны и примерно 70500 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

17:00

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в деревне Хула. По предварительным данным, убиты не менее трех человек.

Ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Зибкине, примерно в 7 км от израильской границы.

15:00

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Айта аш-Шааб (около границы с Израилем, напротив Штулы).

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о теракте с применением холодного оружия в Самарии, в районе перекрестка Ицхар (60-я трасса). Ранен израильтянин (молодой мужчина). Террорист застрелен.

Тревога, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в поселке Манара, расположенном на границе с Ливаном, недалеко от Кирьят-Шмоны.

"Аль-Джазира" сообщает о непрерывных израильских артиллерийских обстрелах южных районов города Газа.

14:00

Сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и окрестных поселках в Верхней Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории. По меньшей мере, одному зданию в Кирьят-Шмоне причинен ущерб.

13:00

5 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 21 подозреваемого в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В частности, в Балате (Шхем) был задержан Мухаммад Танаджи, который, по данным спецслужб, в скором времени планировал совершить теракт и был причастен к нападениям в прошлом. В Кафр-Дане, к западу от Дженина, военные разрушили дом террориста Абдаллы Масада, убившего двух израильтян в Хауаре. В Кубаре были арестованы четверо разыскиваемых за террор, в Ятте – еще один, в Иерихоне (в Айн-Султане и Акабат-Джабре) – еще трое, конфисковано оружие, и т.д. Происходили столкновения. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет. С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3450 подозреваемых в терроре, около 1500 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

12:00

Тревога была слышна в поселках Верхней Галилеи – Шомера, Араб аль-Арамшэ и Зарит. Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории.

10:00

В Аруре, северо-западней Рамаллы, задержаны двое подозреваемых в терроре.

09:00

ЦАХАЛ объявил о разрушении одного из самых крупных среди обнаруженных туннелей в северной части сектора Газы. Речь идет о разветвленном туннеле ХАМАСа, который вел в сторону границы с Израилем (но не пересекал ее). Туннель был обнаружен в ходе наземной операции 16 декабря 2023 года. В течение последних нескольких недель ЦАХАЛ занимался исследованием и подготовкой к разрушению туннеля. После завершения подготовительных инженерных работ туннель частично был залит жидким бетоном, частично взорван.

06:00

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Нусейрате, в центре сектора.

05:00

Источники в ПА: ЦАХАЛ и пограничная полиция действуют в Каландии, к югу от Рамаллы. Задержан подозреваемый.

04:00

Источники в ПА: в Кубаре, около Рамаллы, военными задержаны подозреваемые.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по дому в Джабалии, не менее семи убитых.

03:00

В Кафр-Дане военные разрушили дом террориста Абдаллы Масада, убившего двух израильтян в Хауаре.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Калькилию.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Байт-Уммар, к северу от Хеврона.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в лагерь Аль-Амари, около Рамаллы.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Туль-Карем. Проводятся операции на территории больницы Табэт и Открытого университета Аль-Кудс.

Источники в ПА сообщают об ожесточенных столкновениях в Кафр-Дане, к западу от Дженина.

01:00

Палестинские источники: ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине. Раненый в результате столкновений с израильскими военными доставлен в больницу "Ибн Сино".

Палестинские источники: ЦАХАЛ проводит операции в Ябаде, Кафирате, Кафр-Кудэ, Кафр-Дане и Буркине (район Дженина).

00:00

Источники в Газе: в результате взрыва дома семьи Аль-Факауи в Хан-Юнисе погибли восемь человек.

Источники в Газе: израильские военнослужащие обстреляли толпу людей, пытавшихся приблизиться к грузовику с гуманитарной помощью. Сообщается о нескольких раненых.

Источники в Газе: сотни людей ждут прибытия грузовиков с гуманитарной помощью в городе Газа. Они жгут костры, чтобы согреться. Служба гражданской обороны сектора распространила заявление, в котором называет способы доставки и раздачи помощи унизительными.

Источники в Газе: самолеты ЦАХАЛа наносят удары по целям в районе границы с Египтом, чуть южнее Рафаха.

Последний сигнал тревоги о возможном обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 16:51 4 марта. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 21:50 4 марта. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.