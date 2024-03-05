Канцелярия Нетаниягу пыталась отменить билеты Бени Ганца в Вашингтон и Лондон

Корреспондент телеканала "Кан-11" Михаэль Шемеш в вечернем выпуске новостей рассказал, что канцелярия главы правительства пыталась отменить авиабилеты, приобретенные для Бени Ганца в Вашингтон и Лондон после того, как выяснилось, что поездка не была одобрена Нетаниягу.

По данным телеканала, после того, как разгорался скандал вокруг поездки лидера "Махане Мамлахти" в Вашингтон, канцелярия главы правительства провела внутреннее расследование. В ходе которого выяснилось, что в субботу представители Ганца заявили, что его поездка в США и Великобританию не только согласована, но и одобрена Нетаниягу. В это же время начальник аппарата Нетаниягу утверждал обратное: глава правительства против этой поездки, и при ее организации были нарушены все установленные правила.

Михаэль Шемеш утверждает, что после того, как стало понятно, что поездка не была согласована, канцелярия премьер-министра попыталась отменить авиабилеты Ганца. Но когда выяснилось, что за отмену билетов необходимо заплатить штраф в размере 7 тысяч долларов, отменять их не стали.

По данным "Кан-11", авиабилеты Бени Ганца в Вашингтон и Лондон стоили 19 тысяч долларов. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что эту поездку Бени Ганц совершает за счет средств своей партии.