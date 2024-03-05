Госпрокуратура: иск участников фестиваля Nova о компенсации за халатность подан преждевременно

Государственная прокуратура подала в Тель-Авивский окружной суд рекомендацию отклонить иск, поданный 42 выжившими участниками рейв-фестиваля Nova, как преждевременный.

Участники иска требуют от министерства обороны, Армии обороны Израиля, общей службы безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля компенсацию в размере 200 миллионов шекелей за халатность, приведшую к трагедии. Согласно истцам, достаточно было, чтобы любая из структур, включенных в число ответчиков, в ночь на 7 октября, когда стало понятно, что ХАМАС что-то затевает, сделала один звонок охранникам фестиваля, чтобы спасти сотни жизней.

Напомним, что в ходе резни, устроенной ХАМАСом утром 7 октября, погибли 364 участника фестиваля, 44 были похищены террористами, и несколько тысяч человек получили физические и душевные травмы.

Согласно государственной прокуратуре, речь идет о преждевременном иске, для которого нет реальной возможности справедливого рассмотрения по существу в разгар военных действий. "Исковое заявление полно обвинений в адрес высокопоставленных лиц в различных структурах, круглосуточно занятых на данный момент войной", - говорится в ответном заявлении. Прокуратура также отмечает, что для многих жертв резни на фестивале масштабы ущерба еще не сформировались, поэтому немедленное рассмотрение иска противоречит их интересам.