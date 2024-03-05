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05 марта 2024
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последняя новость: 23:43
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Израиль

В ответ на обстрел Кирьят-Шмоны самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по точкам запуска ракет в Ливане

время публикации: 05 марта 2024 г., 23:19 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 23:19
В ответ на обстрел Кирьят-Шмоны самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по точкам запуска ракет в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение часа ВВС ЦАХАЛа ответили на массированный обстрел Кирьят-Шмоны "Хизбаллой", нанеся удары по двум точкам запуска ракет.

Самолеты военно-воздушных сил атаковали пусковую площадку в районе Эт Тайбе, с которой вечером 5 марта был осуществлен запуск ракет в сторону Кирьят-Шмоны. Также была атакована точка запуска противтанковых ракет в районе Араб аль-Луайзе.

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СМИ сообщают о десятках ракет, запущенных из Ливана в сторону Кирьят-Шмоны