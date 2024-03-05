В ответ на обстрел Кирьят-Шмоны самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по точкам запуска ракет в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение часа ВВС ЦАХАЛа ответили на массированный обстрел Кирьят-Шмоны "Хизбаллой", нанеся удары по двум точкам запуска ракет.

Самолеты военно-воздушных сил атаковали пусковую площадку в районе Эт Тайбе, с которой вечером 5 марта был осуществлен запуск ракет в сторону Кирьят-Шмоны. Также была атакована точка запуска противтанковых ракет в районе Араб аль-Луайзе.