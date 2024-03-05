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Израиль

Подан иск в БАГАЦ против отмены присуждения Премии Израиля

время публикации: 05 марта 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 16:18
Подан иск в БАГАЦ против отмены присуждения Премии Израиляm Подан иск в БАГАЦ против отмены присуждения Премии Израиляl
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Несколько десятков представителей израильской профессуры, в том числе Нобелевский лауреат профессор Аарон Чехновер, подали иск в БАГАЦ с требованием отменить решение министра просвещения Йоава Киша объявить в этом году присуждение Премии Израиля только в одной номинации.

Истцы также требуют от БАГАЦа запретить распускать комиссию по выбору лауреатов Премии Израиля.

Напомним, в конце февраля Йоав Киш объявил об отмене присуждения Премии Израиля по различным номинациям, кроме одной. "Сейчас Премия Израиля будет присуждаться только в категории "Возрождение: героизм и взаимовыручка израильтян", – объяснил он. – Все остальные премии будем вручать после войны".

При этом журналист Бен Каспит сообщил, что истинная причина отмены награждения в этом году – тот факт, что на Премию Израиля номинирован предприниматель Эяль Вальдман, один из вдохновителей протестов против юридической реформы в Израиле.

На этой неделе Вальдман публично заявил, что решение об отмене вручения Премии Израиля было навязано Кишу "сверху".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2024

Премия Израиля во всех категориях, кроме одной, отменена из-за войны