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Израиль

Снова тревога около Кирьят-Шмоны: ракетный обстрел

время публикации: 05 марта 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 15:46
Снова тревога около Кирьят-Шмоны: ракетный обстрелm Снова тревога около Кирьят-Шмоны: ракетный обстрелl
Flash90. Фото М.Альстер

В 15:17 тревога, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в поселке Манара, расположенном на границе с Ливаном, недалеко от Кирьят-Шмоны.

В 14:18 сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и окрестных поселках в Верхней Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории. В 14:22 был повторный сигнал тревоги. По меньшей мере, одному зданию в Кирьят-Шмоне причинен ущерб.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за эти обстрелы.

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Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях: ракетный обстрел из Ливана