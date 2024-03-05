Снова тревога около Кирьят-Шмоны: ракетный обстрел
время публикации: 05 марта 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 15:46
В 15:17 тревога, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в поселке Манара, расположенном на границе с Ливаном, недалеко от Кирьят-Шмоны.
В 14:18 сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и окрестных поселках в Верхней Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории. В 14:22 был повторный сигнал тревоги. По меньшей мере, одному зданию в Кирьят-Шмоне причинен ущерб.
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за эти обстрелы.