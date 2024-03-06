Штаб национальной безопасности предупредил об угрозе терактов за рубежом во время Рамадана

Штаб национальной безопасности в среду, 6 марта, распространил предупреждение об угрозе терактов против израильтян за границей во время праздника Рамадан.

Журналист телеканала "Кан-11" Амихай Штайн отмечает, что Штаб не обновил список стран, от поездок в которые следует воздержаться, а само предупреждение носит самый общий характер.

Штаб сообщает, что ХАМАС и "Исламский джихад" в последнее время призывали к осуществлению атак на израильтян за рубежом, а Рамадан служит фактором, повышающим мотивацию террористов.

Израильтянам рекомендуется повысить бдительность во время пребывания за границей и соблюдать меры безопасности.