Штаб национальной безопасности предупредил об угрозе терактов за рубежом во время Рамадана
время публикации: 06 марта 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 21:23
Штаб национальной безопасности в среду, 6 марта, распространил предупреждение об угрозе терактов против израильтян за границей во время праздника Рамадан.
Журналист телеканала "Кан-11" Амихай Штайн отмечает, что Штаб не обновил список стран, от поездок в которые следует воздержаться, а само предупреждение носит самый общий характер.
Штаб сообщает, что ХАМАС и "Исламский джихад" в последнее время призывали к осуществлению атак на израильтян за рубежом, а Рамадан служит фактором, повышающим мотивацию террористов.
Израильтянам рекомендуется повысить бдительность во время пребывания за границей и соблюдать меры безопасности.
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