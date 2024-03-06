Организация учителей старших классов угрожает забастовкой

Организация учителей средних и старших классов угрожает начать в воскресенье, 10 марта, забастовку в знак протеста против затягивания министерством финансов подписания нового коллективного трудового договора, согласованного в сентябре 2023 года.

Напомним, что состояние трудового конфликта было объявлено еще в 2022 году, и остается в силе вплоть до подписания нового коллективного договора. Поэтому профсоюзной организации не надо ждать 14 дней для объявления забастовочных санкций.

Кроме того, в организации учителей недовольны тем, что минпрос и минфин больше заняты продвижением повышения зарплат учителей в частных ультраортодоксальных школьных сетях, и не торопятся подписывать уже согласованный договор с учителями государственной системы образования.