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Израиль

Организация учителей старших классов угрожает забастовкой

время публикации: 06 марта 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 22:05
Организация учителей старших классов угрожает забастовкой
Yonatan Sindel/Flash90

Организация учителей средних и старших классов угрожает начать в воскресенье, 10 марта, забастовку в знак протеста против затягивания министерством финансов подписания нового коллективного трудового договора, согласованного в сентябре 2023 года.

Напомним, что состояние трудового конфликта было объявлено еще в 2022 году, и остается в силе вплоть до подписания нового коллективного договора. Поэтому профсоюзной организации не надо ждать 14 дней для объявления забастовочных санкций.

Кроме того, в организации учителей недовольны тем, что минпрос и минфин больше заняты продвижением повышения зарплат учителей в частных ультраортодоксальных школьных сетях, и не торопятся подписывать уже согласованный договор с учителями государственной системы образования.

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