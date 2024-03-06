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Израиль

Две ракеты упали на территории регионального совета Голан, сигнала тревоги не было

время публикации: 06 марта 2024 г., 22:01 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 22:01
Две ракеты упали на территории регионального совета Голан, сигнала тревоги не было
Olivier Fitoussi/Flash90

Около 22:00 жители населенных пунктов регионального совета Голан получили сообщение от центра местной власти о том, что две ракеты упали в центральной части Голан, не причинив ущерба.

Ни в одном из населенных пунктов не было сигнала тревоги.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что обстрел, по всей видимости, был осуществлен с территории Сирии.

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