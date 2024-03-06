Две ракеты упали на территории регионального совета Голан, сигнала тревоги не было

Около 22:00 жители населенных пунктов регионального совета Голан получили сообщение от центра местной власти о том, что две ракеты упали в центральной части Голан, не причинив ущерба.

Ни в одном из населенных пунктов не было сигнала тревоги.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что обстрел, по всей видимости, был осуществлен с территории Сирии.