В Газе ликвидирован командир ХАМАСа, отвечавший за ракетные обстрелы Тель-Авива

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военной разведки (АМАН) и Службы общей безопасности (ШАБАК) в центре сектора Газы был ликвидирован Амар Атия Даруиш аль-Адани – один из командиром ХАМАСа, отвечавший за ракетные обстрелы израильской территории, в том числе, Тель-Авива.

По данным разведки, аль-Адани является одним из старейших боевиков ХАМАСа, его стаж в этой организации – несколько десятилетий. Он отвечал за установку ракет, а после операции "Литой свинец" и за осуществление ракетных обстрелов, в том числе, Тель-Авива.

Аль-Адани принимал активное участие в планировании терактов 7 октября, а во время нападения, прикрывая спецназ ХАМАСа, руководил обстрелами Тель-Авива и других населенных пунктов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что кроме того, за последние сутки ВВС ЦАХАЛа при поддержке Огневого центра командования Южного округа, в ответ на ракетные обстрелы израильской территории нанесли удары по объектам ХАМАСа и "Исламского джихада" в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Среди атакованных объектов – квартиры и дома, в которых укрывались террористы и в которых хранились оружие и боеприпасы.