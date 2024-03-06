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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в бою на юге сектора Газы

время публикации: 06 марта 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 21:03
Старший сержант Давид Сасон
Пресс-служба ЦАХАЛа

В среду, 6 марта, ЦАХАЛ сообщил о том, что в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Давид Сасон, 21 год, из Ганот Адар, боец спецподразделения "Окец" бригады "А-Маром".

В том же бою были тяжело ранены трое бойцов бригады "коммандос" и два бойца спецподразделения "Окец". Семь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В другом бою также на юге сектора тяжело ранен еще один боец "коммандос".

C 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 247 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 587 военнослужащих ЦАХАЛа.

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