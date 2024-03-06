Комиссия: Нетаниягу несет личную ответственность за трагедию на горе Мерон

Комиссия, изучавшая обстоятельства трагедии на горе Мерон, опубликовала результаты своего расследования – спустя три года после трагедии во время празднования Лаг ба-Омер, когда в результате давки 45 человек погибли и более ста получили травмы.

Комиссия возложила ответственность за трагедию на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. При этом комиссия воздержалась от рекомендаций в отношении главы правительства.

Трагедия на горе Мерон: 30 апреля 2021. Фоторепортаж

Когда Нетаниягу давал показания перед комиссией, он заявлял, что не может нести ответственность за то, о чем не имел информации. В отчете опровергается это утверждение Нетаниягу и подчеркивается, что, даже если премьер не знал детали, ему было известно о том, в каком плачевном состоянии находится комплекс на горе Мерон.

В отношении Амира Оханы, который занимал на момент трагедии должность министра внутренней безопасности, комиссия рекомендует более не назначать Охану, которого также сочла лично ответственным за гибель людей, на этот пост.

Комиссия также возлагает ответственность за трагедию на генерального инспектора полиции Яакова (Коби) Шабтая. В заключении сказано, что при иных обстоятельствах комиссия рекомендовала бы отправить Шабтая в отставку немедленно, однако в связи с тяжелой ситуацией в стране комиссия предлагает правительству самому выбрать момент отставки генинспектора.

Еще один ответственный за катастрофу, согласно отчету, это раввин Яаков Авитан, который на момент трагедии занимал пост министра по делам религий.

Отметим, что, несмотря на длинный список высокопоставленных чиновников, которые, по мнению членов комиссии, несут личную ответственность за гибель 45 человек, в отчете нет рекомендаций о немедленной отставке кого-либо из них.

Согласно выводам комиссии, самую большую вину за трагедию несет гендиректор Управления святых мест министерства по делам религий, раввин Йосеф Швингер. Комиссия рекомендовала немедленно сместить Швингера с этой должности.

Трагедия на горе Мерон

В ночь на пятницу, 30 апреля 2021 года, на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка. Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон".

Погибли 45 человек. Около 150 получили травмы. Среди пострадавших были дети.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Зив" (Цфат), РАМБАМ (Хайфа), "Пория" (Тверия), медицинский центр Западной Галилеи (Нагария), "А-Эмек" (Афула), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим).

На горе Мерон во время празднования находились министр внутренней безопасности Амир Охана, генинспектор полиции Коби Шабтай и начальник полиции Северного округа. Перед началом мероприятия полиция заявляла, что гора Мерон подготовлена для приема от 200 тысяч до 300 тысяч человек.

Как утверждался план празднования на горе Мерон

Генеральный инспектор полиции Коби Шабтай и министр внутренней безопасности Амир Охана перед празднованием утвердили планы проведения мероприятия. Совещание с участием генерального инспектора полиции Коби Шабтая и главы северного округа полиции Шимона Лави состоялось 19 апреля. Совещание продолжалось много часов, и в итоге проект проведения мероприятия был утвержден генеральным инспектором полиции.

Три дня спустя, 22 апреля, проект был представлен министру внутренней безопасности Амиру Охане, который задал несколько вопросов и, в свою очередь, утвердил проведение празднеств.

Во время праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон не соблюдались (и попросту не могли быть соблюдены) действовавшие на тот момент общие карантинные ограничения, утвержденные ранее правительством. Пресс-служба минздрава 2 мая уведомила редакцию NEWSru.co.il, что было сделано исключение для праздничного мероприятия на горе Мерон: был разрешен сбор у костров до 9 тысяч человек (до 3000 около каждого из трех костров). На остальной территории горы Мерон, заявляет минздрав, продолжало действовать ограничение: не более 100 человек в отдельной группе на открытом пространстве (и не более 20 человек в закрытом помещении). При этом минздрав заявляет, что от организаторов требовалась проверка наличия у каждого участника "зеленого паспорта" (при посадке в автобусы).

Ведущие израильские СМИ накануне праздника сообщали, что решено не вводить ограничения (что противоречит официальному комментарию минздрава).

Утром 30 апреля, через несколько часов после трагедии, генерал-майор Шимон Лави заявил: "Я беру на себя ответственность – как за хорошее, так и за плохое".

1 мая министр внутренней безопасности Амир Охана и генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Коби Шабтай впервые прокомментировали трагедию на горе Мерон.

"Я несу ответственность, но ответственность не означает вину, – заявил Амир Охана. – Все структуры полиции сделали свою работу как полагается. После того, как опознание погибших будет завершено, я буду готов ответить на любые вопросы любой проверяющей структуре. Более того, я хочу это сделать. Катастрофа произошла в этом году, но она могла произойти и в любой другой год. Мы сделаем все, чтобы такая катастрофа в Израиле не повторилась, но я еще раз подчеркиваю: то, что произошло, свидетельствует о гораздо более широкой проблеме, чем проблема полиции".

В свою очередь, генерал-лейтенант полиции Коби Шабтай заявил, что не успокоится до тех пор, пока не прояснятся все обстоятельства, которые привели к трагедии. "Полиция будет готова сотрудничать с любой проверяющей структурой, которая будет назначена".

Имена погибших на горе Мерон 30 апреля 2021 года

1. Шраги Гешттнер (35), певец, репатриант из Канады

2. Менахем Закбах (24), из Модиин-Илита

3. Симха Буним Дискинд (25), из Бейт-Шемеша

4. Шимон Матлон (37), из Бейтар-Илита

5. Ханох Солод (52), из Ашдода

6. Элиезар Мордехай Гольдберг (37), из Бейтар-Илита

7. Едидья Фогель (22), из Иерусалима

8. Йоносон Хеврони (27), из Гиват-Шмуэля

9. Моше Бен Шалом (21), из Бней-Брака

10. Моше Мордехай Эльхад-Шарф (12), из Иерусалима

11. Йосеф Давид Эльхад-Шарф (18), из Иерусалима

12. Хаим Озер Селер (24), из Иерусалима

13. Йегуда Лейб Рубин (27), из Бейт-Шемеша

14. Моше Натан Энгландер (14), из Иерусалима

15. Иешуа Энгландер (9), из Иерусалима

16. Яаков Эльханан Старковски (20), из Эльада

17. Нахман Киршбаум (15), из Бейт-Шемеша

18. Исраэль Альнаква (27), из Бейт-Шемеша

19. Абрахам Даниэль Амбон (21), гражданин Аргентины

20. Довид Краузе (33), из Бейт-Шемеша

21. Элиэзер Цви Йосеф (26), гражданин США

22. Шмуэль Цви Клагсблад (34), из Бейтар-Илита

23. Элиягу Коэн (16), из Бейтар-Илита

24. Ариэль Цадик (57), из Иерусалима

25. Едидья Хайют (13), из Бней-Брака

26. Хаим Рок (18), из Бейт-Шемеша

27. Йосеф Амрам Таубер, гражданин США

28. Моше Царфати (65), из Иерусалима

29. Шломо Залман Лейбович (19), из Цфата

30. Нахман Даниэль Морис (19), гражданин США

31. Йосеф Иегуда Леви (17), из местного совета Рехасим

32. Дов Штейнмец (21), гражданин Канады

33. Ишай Муалем (17), из Рехасим

34. Моше Леви (14), из Бней-Брака

35. Йосеф Масторов (18), из Рамле

36. Йосеф Гринбаум (22), из Хайфы

37. Элиэзер Ицхок Колтай (13), из Иерусалима

38. Менахем Кнобловиц (22), гражданин США

39. Элькана Шило (28), из Иерусалима

40. Элазар Гефнер (52), из Иерусалима

41. Йоси Коэн (21), гражданин США

42. Ариэль Ахдут (21), из Тель-Авива

43. Моше Бергман (24), из Иерусалима

44. Хен Дорон (41), из Холона

45. Мордехай Йоэль Фекете (23).

Последствия празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон в прошлые годы

Ежегодно для празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон собираются от 100 до 300 тысяч верующих. Несмотря на все усилия организаторов, эта территория не приспособлена для размещения такого количества людей. И каждый год после празднования служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о сотнях пострадавших (в давке, от обезвоживания, от ожогов и т.п.).

Вот данные за последние годы (по отчетам МАДА): в 2013-м – 230 пострадавших, в 2014-м – около 600, в 2015-м – около 300, в 2016-м – около 150, в 2017-м – около 600, в 2018-м – около 300, в 2019-м – более 230. (В 2020-м празднование было отменено из-за карантинных ограничений.) И каждый раз после праздника десятки пострадавших доставляли в больницы. Но никогда прежде в результате давки на горе Мерон не гибли десятки людей.

Трагедия на горе Мерон в 1911 году

17 мая 1911 года, во время празднования Лаг ба-Омер, в результате обрушения крыши на горе Мерон погибли семь человек, около 40 получили травмы. Тогда возникли проблемы с помощью пострадавшим, так как ближайшая больница в Цфате была закрыта, и многие пострадавшие умерли, так как не получили своевременной медицинской помощи.