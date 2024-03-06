Певца Коби Переца прогнали со сцены на одной из военных баз на севере страны

Известный израильский певец Коби Перец должен был дать концерт на одной из военных баз на севере Израиля, но в последний момент его выступление отменили. По информации N12, Перец уже находился на сцене, когда в зале отключили электричество и перестала работать аппаратура певца.

На видео с этого мероприятия Коби Перец рассказывает зрителям: "Я добирался до вас два с половиной часа. Уже четыре месяца я выступаю бесплатно, и все расходы на выступления оплачиваю сам. К большому сожалению, несколько минут назад я получил сообщение: "Коби Перец не может выступать на военной базе перед солдатами". Но почему?"

Коби Перец уверен, что причиной запрета на выступление стало то, что во время своих концертов перед солдатами он поет "Пусть сгорит их деревня!" (Речь идет "кричалке" израильских ультраправых экстремистов – прим.ред.NEWSru.co.il)

Сайт "Мако" пишет, что после отключения микрофона Перец стал раздавать зрителям тфилины, и в это же время один из командиров поднялся на сцену и приказал солдатам разойтись по комнатам.