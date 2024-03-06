Источники в Газе: в результате удара ВВС ЦАХАЛа погиб племянник Яхьи Синуара
время публикации: 06 марта 2024 г., 22:17 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 22:26
Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что в Нусейрате ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому Закарии Синуара, брата Яхьи Синуара. Есть погибшие и раненые.
В палестинских телеграм-каналах появилась информация о том, что племянник Яхьи Синуара, Банжид Синуар, находился в доме, и погиб в результате взрыва. В общей сложности под обломками дома погибли пять человек.
О гибели племянника главаря ХАМАСа в Газе сообщила также израильская радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на арабские источники.
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