Источники в Газе: в результате удара ВВС ЦАХАЛа погиб племянник Яхьи Синуара

Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что в Нусейрате ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому Закарии Синуара, брата Яхьи Синуара. Есть погибшие и раненые.

В палестинских телеграм-каналах появилась информация о том, что племянник Яхьи Синуара, Банжид Синуар, находился в доме, и погиб в результате взрыва. В общей сложности под обломками дома погибли пять человек.

О гибели племянника главаря ХАМАСа в Газе сообщила также израильская радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на арабские источники.