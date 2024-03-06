Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 6 марта, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня от севера до Негева возможны дожди, усилится западный ветер. Местами туман.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 13-16, в Эйлате – 15-28, в Беэр-Шеве – 11-21, в Мицпе-Рамоне – 10-16, на побережье Мертвого моря – 14-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-21, на Голанских высотах – 8-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-200 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В четверг-субботу ожидается небольшое понижение температуры, временами дожди.