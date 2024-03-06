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Израиль

Потерявшие внуков в терактах получат помощь и поддержку от государства

время публикации: 06 марта 2024 г., 13:21 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 13:21
Потерявшие внуков в терактах получат помощь и поддержку от государства
Yonatan Sindel/Flash90

По следам трагедии "черной субботы" 7 октября продолжает меняться израильское законодательство: появляются новые группы пострадавших и новые варианты государственной помощи. Министерство благосостояния и социальной безопасности объявило о программе предоставления помощи и поддержки пожилым людям, которые потеряли своих внуков в результате военных действий и терактов.

В рамках программы пожилых людей будет сопровождать социальный работник, сотрудники социальных служб и терапевты. До сих пор пакет помощи предоставлялся членам семейной ячейки погибшего, однако события 7 октября показали, что родственники "второй степени" также нуждаются в помощи.

Отдел работы с пожилыми людьми в министерстве благосостояния и социальной безопасности после "черной субботы" активно включился в помощь людям, потерявшим внуков: они обладают специфическими потребностями и проблемами в связи с возрастом, и для них необходимо было разработать адаптированную программу помощи, чем и занялись специалисты.

В частности, программа помощи предполагает индивидуальную эмоциональную и психологическую терапию, создание групп поддержки на 10-20 встреч с возможностью продления терапии, в каждой группе будут участвовать от 8 до 15 человек с сопровождением психолога. В программе смогут принять участие бабушки и дедушки, потерявшие своих внуков и внучек.

Реализация программы начнется в течение ближайших недель посредством социальных отделов в местных органах власти, и пожилые люди смогут получать необходимую им помощь там, где им это необходимо: по месту жительства, в комплексах социального жилья, в домах престарелых и в центрах эвакуации.

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