На стройке в Бат-Яме тяжело травмированы двое рабочих, один из них умер
время публикации: 07 марта 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 17:38
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что двое рабочих были тяжело травмированы в результате падения на них тяжелого предмета на стройке в Бат-Яме, на улице Мивца Синай.
Полиция уточняет: несчастный случай произошел на строительном объекте на улице Офир, рядом с улицей Мивца Синай.
Позже МАДА объявила, что один из пострадавших, мужчина около 35 лет, от полученных травм скончался. Второй пострадавший, мужчина примерно 30 лет, доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
Проводится расследование.
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