На стройке в Бат-Яме тяжело травмированы двое рабочих, один из них умер

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что двое рабочих были тяжело травмированы в результате падения на них тяжелого предмета на стройке в Бат-Яме, на улице Мивца Синай.

Полиция уточняет: несчастный случай произошел на строительном объекте на улице Офир, рядом с улицей Мивца Синай.

Позже МАДА объявила, что один из пострадавших, мужчина около 35 лет, от полученных травм скончался. Второй пострадавший, мужчина примерно 30 лет, доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Проводится расследование.