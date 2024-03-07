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Израиль

На стройке в Бат-Яме тяжело травмированы двое рабочих, один из них умер

время публикации: 07 марта 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 17:38
На стройке в Бат-Яме тяжело травмированы двое рабочих
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что двое рабочих были тяжело травмированы в результате падения на них тяжелого предмета на стройке в Бат-Яме, на улице Мивца Синай.

Полиция уточняет: несчастный случай произошел на строительном объекте на улице Офир, рядом с улицей Мивца Синай.

Позже МАДА объявила, что один из пострадавших, мужчина около 35 лет, от полученных травм скончался. Второй пострадавший, мужчина примерно 30 лет, доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Проводится расследование.

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