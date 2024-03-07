БАГАЦ отменил решение Караи и Амсалема уволить главу Почты Израиля

Судьи БАГАЦа единогласно постановили отменить решение министра связи Шломо Караи и министра регионального развития Дуди Амсалема об увольнении главы совета директоров компании "Доар Исраэль" Мишаэля Вакнина.

Таким образом судьи поддержали рекомендацию юридического советника правительства Гали Баарав-Миара отменить решение об увольнении Вакнина.

Напомним, что ранее Караи принял решение об отставке Вакнина, ссылаясь на проблемы в его работе. Вакнин, в свою очередь, утверждает, что речь идет о политическом решении, не связанном с качеством его работы.

Следует отметить, что Вакнин, возглавивший израильскую почту около полутора лет назад, провел реорганизацию компании и подготовил ее к приватизации, существенно улучшив ее финансовые показатели. Несмотря на это, в письме об увольнении Караи обвинил Вакнина в "низком качестве обслуживания населения, бьющем по репутации компании, в снижении доходов и в подрыве шансов на приватизацию".

Шломо Караи прокомментировал решение БАГАЦа, заявив, что "когда услуги почты станут катастрофическими, БАГАЦ спросит ответа у министра связи и обвинит Биби".