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Израиль

Израильским дипредставительствам поручено усилить кампанию по распространению данных доклада о насилии

время публикации: 07 марта 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 11:32
Израильским дипредставительствам поручено усилить кампанию по распространению данных доклада о насилии
AP Photo/Tsafrir Abayov

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение всем израильским дипломатическим представительствам за рубежом немедленно начать разъяснительную кампанию по данным доклада ООН об изнасилованиях, совершенных боевиками ХАМАСа 7 октября.

Цель этой кампании - вынудить совать заседание СБ ООН для обсуждение этого отчета, а также давление на ООН в вопросе признания ХАМАСа террористической организацией.

Ранее Исраэль Кац отдал распоряжение постпреду при ООН Гиладу Эрдану немедленно вернуться в Иерусалим для консультаций. Поводом для этого шага стало то, что Кац назвал попыткой умолчания о докладе ООН о массовых изнасилованиях, совершенных боевиками ХАМАСа во время "черной субботы". Глава МИДа заявляет, что генеральный секретарь ООН мог воспользоваться, но не воспользовался своими полномочиями, чтобы по итогам доклада созвать Совет безопасности и объявить ХАМАС террористической организацией и ввести против нее санкции.

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