"Братья по оружию" проводят митинг возле дома депутата Гафни в Бней-Браке

Несколько сотен членов организации "Братья по оружию" ("Ахим ле-Нешек") проводят митинг возле дома депутата Кнессета от "Яадут а-Тора" Моше Гафни в Бней-Браке.

Сотрудники полиции установили заграждения между демонстрантами и местными жителями, опасаясь столкновений.

Демонстранты требуют принятия закона о призыве, в рамках которого в армию будут призываться студенты йешив.