"Братья по оружию" проводят митинг возле дома депутата Гафни в Бней-Браке
время публикации: 07 марта 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 20:54
Несколько сотен членов организации "Братья по оружию" ("Ахим ле-Нешек") проводят митинг возле дома депутата Кнессета от "Яадут а-Тора" Моше Гафни в Бней-Браке.
Сотрудники полиции установили заграждения между демонстрантами и местными жителями, опасаясь столкновений.
Демонстранты требуют принятия закона о призыве, в рамках которого в армию будут призываться студенты йешив.
Ссылки по теме