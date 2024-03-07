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Израиль

"Братья по оружию" проводят митинг возле дома депутата Гафни в Бней-Браке

время публикации: 07 марта 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 20:54
"Братья по оружию" проводят митинг возле дома депутата Гафни в Бней-Браке
Avshalom Sassoni/Flash90

Несколько сотен членов организации "Братья по оружию" ("Ахим ле-Нешек") проводят митинг возле дома депутата Кнессета от "Яадут а-Тора" Моше Гафни в Бней-Браке.

Сотрудники полиции установили заграждения между демонстрантами и местными жителями, опасаясь столкновений.

Демонстранты требуют принятия закона о призыве, в рамках которого в армию будут призываться студенты йешив.

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