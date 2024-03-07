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Израиль

ЦАХАЛ обследовал 400 тел в больнице "Насер" в Хан-Юнисе в поисках заложников

время публикации: 07 марта 2024 г., 10:42 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 11:09
ЦАХАЛ обследовал 400 тел в больнице "Насер" в Хан-Юнисе в поисках заложников
AP Photo/Khalil Hamra

Военнослужащие ЦАХАЛа проверили около 400 тел в больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Захваченных ХАМАСом израильтян среди этих погибших не обнаружено. Об этом сообщает в четверг, 7 марта, новостная служба КАН.

Тела для проведения исследования были вывезены из больницы "Насер", исследование проводилось израильскими специалистами в безопасном месте, после чего тела были возвращены в больницу.

Как правило, ЦАХАЛ не публикует такого рода информацию: поиски заложников это ключевая цель войны "Железные мечи", и военнослужащие безостановочно разыскивают следы удерживаемых израильтян по всей территории сектора, включая обнаруживаемые туннели и используемые террористами для прикрытия гражданские объекты.

В частности, сообщалось об утверждениях жителей сектора Газы о якобы совершаемом израильскими военными осквернении кладбища в районе Хан-Юниса. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила в ответ на запрос телеканала NBC , что израильские военные искали на кладбище тела погибших заложников.

"При получении критической разведывательной информации ЦАХАЛ проводит точечные операции по поиску и эвакуации тел погибших заложников в указанных местах", – говорится в ответе пресс-службы ЦАХАЛа. В армии отмечают, что процесс идентификации тел проводится не в секторе Газы, а в безопасном месте. После идентификации тела, которые не принадлежат заложникам, возвращаются в сектор Газы "с уважением к мертвым".

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