СМИ: ЦАХАЛ переправил в Рафиах 47 тел палестинцев

Управление пограничных переходов в Газе сообщает, что ЦАХАЛ переправил в больницу "Абу-Юсеф ан-Наджар" в Рафиахе 47 тел палестинцев через КПП "Керем-Шалом", при этом в сообщении не уточняется, о каких именно телах идет речь, и принадлежат ли они террористам. Об этом сообщает в четверг, 7 марта, сайт 14 канала.

При этом ХАМАС отказывается передавать в Израиль тела похищенных израильтян, которые удерживают боевики, без прекращения огня. На этой неделе лидеры ХАМАСа встречались с египетскими посредниками на очередной раунд переговоров по поводу сделки с Израилем. В воскресенье израильская делегация должна была отправиться в Катар, но выезд сорвался из-за отказа ХАМАСа предоставить список заложников, удерживаемых боевиками ХАМАСа и "Исламского джихада".

По состоянию на февраль 2024 года, ХАМАС удерживает более 130 заложников в секторе Газы, подтверждена смерть 31 похищенного, тела которых тоже остаются в руках ХАМАСа. И хотя ХАМАС отказывается передавать в Израиль тела, в Израиле все же решили передать автономии 47 тел.

Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать это сообщение.