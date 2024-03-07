В районе кибуца Барам сбит дрон-камикадзе, запущенный "Хизбаллой"
время публикации: 07 марта 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 20:14
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в районе кибуца Барам был сбит дрон-камикадзе, запущенный с территории Ливана боевиками "Хизбаллы". Еще один дрон "Хизбаллы" после пересечения воздушный границы упал на Хермоне.
Кроме того, сообщается, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по двумя военным строениям "Хизбаллы" в районе деревни Зибкин, на юге Ливана.
Военные также сообщают, что в последние часы были зафиксированы запуск ракет из Ливана в сторону Ар Дов и Метулы. Израильская артиллерия обстреляла точки запуска ракет.
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