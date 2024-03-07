ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

В четверг, 7 марта, ЦАХАЛ атаковал военные объекты террористической организации "Хизболла" в районах Айтарун и Айта аш-Шааб, на юге Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает также, что вечером 6 марта были атакованы объекты террористов в районах Аль-Мамура и Аль-Джибин.

ЦАХАЛ подтверждает, что днем 7 марта были зафиксированы ракетные обстрелы из Ливана израильских районов Рош а-Никра и Яара. Артиллерия ЦАХАЛа атаковала источники запуска ракет.