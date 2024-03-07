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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 34 подозреваемых

время публикации: 07 марта 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 13:28
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 34 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

7 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 34 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В Тамуне и Тубасе были задержаны пять разыскиваемых, найдено оружие, допрошены дополнительные подозреваемые. Во время проведения операций были попытки помешать действиям военных, были нападения, в том числе с применением взрывных устройств.

Также разыскиваемых задерживали в Джилазуне, Кафр-Джабе, Абуше.

Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3500 подозреваемых в терроре, около 1500 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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