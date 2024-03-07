В скалах Иудейской пустыни найдены два мертвых грифа: подозревают отравление

Два мертвых грифа были обнаружены в среду, 6 марта, на гнездовых скалах Иудейской пустыни: специалисты Управления заповедников и парков опасаются, что редкие птицы стали жертвами отравления. В Израиле осталось всего около 190 грифов, и гибель каждой птицы это огромная потеря для популяции.

Управление заповедников и парков отслеживает каждую особь: на телах грифов установлены специальные датчики, сообщающие об их перемещениях, и когда система мониторинга показала, что две точки замерли, инспекторы по защите природы отправились выяснять, что произошло.

Птицы были отправлены для проведения тщательной экспертизы, и инспекторы Управления заповедников и парков проверяют всю территорию, где эти грифы побывали в последнее время, чтобы найти причину их смерти. По предположению специалистов, орлы могли отравиться или же были намеренно отравлены, например, при помощи содержащей фосфор приманки, которую незаконно используют против бродячих собак и шакалов.

Одна из птиц, 20-летняя особь, гнездилась в скалах Нахаль Акаба, и сейчас специалисты обыскивают все окрестности, и тщательно изучают содержимое гнезда. Вторая погибшая птица – шестилетний гриф, который вылупился в инкубаторе Библейского зоопарка в рамках программы по восстановлению вида, а затем отпущен на свободу.

Ситуацию еще более усугубляет тот факт, что птицы погибли в самый разгар периода гнездования: это значит, что они и их партнерши не принесут и не выкормят потомство, так что гибель двух грифов ударит и по следующим поколениям этих редких птиц.

Сотрудники Управления заповедников и парков, помимо проверки территории в поисках источника отравления, занимаются также обеспечением грифов безопасной пищей, чтобы предотвратить дополнительные жертвы. При проверке места обитания грифов используются как технические средства, так и собаки, обученные находить яды.

Вскоре после публикации сообщения о гибели птиц было опубликовано дополнение: источник отравления был обнаружен возле местного совета Иерухама.

В 2021 году произошел подобный случай: на юге Израиля были найдены мертвыми 14 грифов. Управление заповедников и парков разработало программу по спасению птиц от отравления, но бюджет на ее финансирование все еще не был перечислен.