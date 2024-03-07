Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 7 марта, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами ожидаются дожди от севера до Негева. Вечером дожди ослабнут или прекратятся.

В Иерусалиме – 9-14 градусов, в Тель-Авиве – 16-19, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 12-18, в Мицпе-Рамоне – 9-14, на побережье Мертвого моря – 18-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 120-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу-субботу – без существенных изменений. В воскресенье будет малооблачно.