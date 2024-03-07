Из сектора Газы обстрелян Сдерот и окрестности

В 21:59 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в Сдероте, кибуцах Ибим и Нир Ам.

Мэрия Сдерота сообщила, что в сторону города были запущены три ракеты, однако из которых упала на пустыре в черте города, две другие - за городом. В результате обстрела не было пострадавших.

За час до этого из сектора Газы был обстрелян кибуц Нир-Оз.

Ракетные обстрелы из сектора Газы возобновились после трехдневного затишья.