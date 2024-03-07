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07 марта 2024
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последняя новость: 12:43
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Израиль

Военный секретарь Нетаниягу обсудил в ОАЭ гуманитарную помощь Газе

время публикации: 07 марта 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 12:43

Военный секретарь главы израильского правительства Ави Гиль посетил с тайным визитом Объединенные Арабские Эмираты, где обсуждал открытие нового канала для поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

Речь шла об открытии морского маршрута для доставки гумпомощи из ОАЭ через Кипр. ОАЭ будут, согласно плану, закупать гуманитарную помощь, и грузы будут проверяться на Кипре, откуда уже по морю будут доставляться в сектор Газы.

В ходе совещаний не было решено, кто будет распространять гуманитарную помощь в секторе с тем, чтобы она не попала в руки ХАМАСа.

Напомним, США оказывают на Израиль давление с тем, чтобы Израиль разрешил доставку гуманитарной помощи по морю и открыл еще один пропускной пункт на северной границе с сектором Газы.

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