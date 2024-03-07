Опрос Jerusalem Post: Яир Голан проходит в Кнессет во главе "Аводы" за счет МЕРЕЦа

Согласно опросу общественного мнения, проведенному доктором Менахемом Лазаром по заказу газеты Jerusalem Post, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, блок "Махане Мамлахти" набрал бы 41 мандат.

У "Ликуда" – 18 мандатов, у "Еш Атид" и ШАС – по 10 мандатов, у НДИ и "Оцма Йегудит" – по 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – шесть, у ХАДАШ-ТААЛ – пять, у "Ционут Датит" и РААМ – по 4 мандата. Партия "Авода" во главе с Яиром Голаном в таком случае также набирает 4 мандата, занимая место партии МЕРЕЦ, которая опускается ниже электорального барьера.

В сценарии, в котором экс-премьер Нафтали Беннет, экс-глава "Мосада" Йоси Коэн, министр Гидеон Саар и экс-министр связи Йоаз Гендель идут на выборы каждый во главе своей партии, Беннет набрал бы 9 мандатов, Гендель и Коэн – по 5 мандатов, Саар не прошел бы электоральный барьер. В этом сценарии партия Яира Лапида "Еш Атид" получила бы 9 мандатов, а блок "Авода"-МЕРЕЦ во главе с Яиром Голаном – 7 мандатов. Партия "Ционут Датит" также осталась бы вне Кнессета.