Найдены родители девочки, родившейся полтора года назад из "чужого эмбриона"

Суд разрешил к публикации информацию о том, что найдены биологические родители Софии, появившейся на свет в результате процедуры ЭКО в больнице "Асута". Еще до ее рождения выяснилось, что во время ЭКО произошла ошибка, и девочку вынашивает женщина, не имеющая с ней генетической связи.

По данным новостной службы N12, биологические родители Софии проходили процедуру ЭКО в "Асуте". В министерстве здравоохранения высоко оценивали вероятность того, что именно они являются "родителями эмбриона". Супруги обратились в суд за разрешением пройти генетическую проверку, которая подтвердила, что София - их биологический ребенок.

N12 отмечает, что обе пары, биологические родители и те, которые воспитывают девочку, намерены бороться за нее.

Еще до того, как девочка, имеющая множество проблем со здоровьем и перенесшая внутриутробную операцию, появилась на свет, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау ответил на вопрос, кого считать матерью ребенка: женщину, выносившую и родившую его, или ту, которой принадлежит яйцеклетка. В своем решении раввин Лау написал, что суррогатную мать, родившую ребенка, следует рассматривать как его биологическую мать. И, в соответствии с Галахой, рожденный ею младенец, является ее ребенком.

8 мая 2023 года Высший суд справедливости постановил, что София, которой к тому моменту исполнилось пять месяцев, останется со своими родителями, хотя и не является их биологической дочерью.