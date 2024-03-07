x
07 марта 2024
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
07 марта 2024
|
07 марта 2024
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Найдены родители девочки, родившейся полтора года назад из "чужого эмбриона"

время публикации: 07 марта 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 20:40
Найдены родители девочки, родившейся полтора года назад из "чужого эмбриона"
Hadas Parush/Flash90

Суд разрешил к публикации информацию о том, что найдены биологические родители Софии, появившейся на свет в результате процедуры ЭКО в больнице "Асута". Еще до ее рождения выяснилось, что во время ЭКО произошла ошибка, и девочку вынашивает женщина, не имеющая с ней генетической связи.

По данным новостной службы N12, биологические родители Софии проходили процедуру ЭКО в "Асуте". В министерстве здравоохранения высоко оценивали вероятность того, что именно они являются "родителями эмбриона". Супруги обратились в суд за разрешением пройти генетическую проверку, которая подтвердила, что София - их биологический ребенок.

N12 отмечает, что обе пары, биологические родители и те, которые воспитывают девочку, намерены бороться за нее.

Еще до того, как девочка, имеющая множество проблем со здоровьем и перенесшая внутриутробную операцию, появилась на свет, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау ответил на вопрос, кого считать матерью ребенка: женщину, выносившую и родившую его, или ту, которой принадлежит яйцеклетка. В своем решении раввин Лау написал, что суррогатную мать, родившую ребенка, следует рассматривать как его биологическую мать. И, в соответствии с Галахой, рожденный ею младенец, является ее ребенком.

8 мая 2023 года Высший суд справедливости постановил, что София, которой к тому моменту исполнилось пять месяцев, останется со своими родителями, хотя и не является их биологической дочерью.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 августа 2023

Дело о путанице в "Асуте": суд разрешил еще одной паре пройти генетические проверки
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 марта 2023

Дело о путанице в "Асуте": родители "чужой" девочки готовятся предъявить больнице иск на крупную сумму
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 18 декабря 2022

Суд: юридические интересы ребенка, родителей которого перепутали в "Асуте", будет представлять опекун
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 октября 2022

Галахическое постановление: женщина, выносившая и родившая ребенка, является его матерью