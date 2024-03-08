"Птицы добра": ОАЭ и Египет проводят операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу

"Птицы добра" – так называется операция по регулярной доставке гуманитарной помощи на север сектора Газы, которую проводят Объединенные Арабские Эмираты совместно с Египтом. Об этом сообщает агентство WAM

В четверг, 7 марта, Объединенное оперативное командование минобороны ОАЭ объявило об успешной доставке третьей партии гуманитарной помощи.

В операции было задействовано три самолета, на борту которых находилось около 38 тонн продовольствия и медикаментов. Общий объем грузов составил 116 тонн.

Агентство уточняет, что "Птицы добра" являются частью более масштабной операции "Благородный рыцарь 3", которая стартовала 5 ноября 2023 года в соответствии с указаниями президента ОАЭ шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна.

Операция "Птицы добра", как ожидается, продлится еще несколько недель.