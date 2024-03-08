На Газу сбросили гумпомощь: не все парашюты раскрылись, погибли люди

Источники в Газе сообщают о пяти убитых (в том числе погибших детях) в результате падения грузов с гуманитарной помощью около башен Файруз, на западе города Газа. Более десяти человек получили травмы.

Судя по имеющейся информации, помощь вновь была сброшена с воздуха, но некоторые парашюты не раскрылись, и в результате тяжелые грузы упали на людей.

Отметим, что гумпомощь на парашютах в последние недели сбрасывали ВВС Иордании, США и других стран.

Судя по имеющимся фото и видеозаписям, на этот раз трагедия произошла, когда помощь была сброшена с американского грузового самолета Boeing C-17 Globemaster III.

Командование ВВС Иордании заявляет, что осуществило девять подобных операций в сотрудничестве с Египтом, США, Нидерландами и Бельгией.