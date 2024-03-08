Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8 марта: удары по целям в секторе

В ночь на 8 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Ночью информация о ходе боевых действий поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора Газы: ЦАХАЛ стянул танки к кольцевой развязке Наблуси, где толпа ожидала автоколонну с гуманитарной помощью; израильские военные взорвали дома в районе Зайтун в городе Газа, есть раненые.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Атар в деревне Аль-Хакар, на юге Дир аль-Балаха, минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о не менее девяти погибших.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Рафахе и Хан-Юнисе, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала Хан-Юнис. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) передавал, что в Кувейтскую больницу были доставлены двое убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 8 марта.