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Израиль

Истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических объектов на юге Ливана

время публикации: 08 марта 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 20:48
Истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических объектов на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических объектов на юге Ливана, среди которых – здание, использующееся в военных целях, в Маруахине, террористическая инфраструктура в поселке Лабуне и военный пост в районе Айта аш-Шааб, откуда производились пуски ракет по израильской территории.

В течение дня было зафиксировано несколько пусков ракет по израильским населенным пунктам из южного Ливана. Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.

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