Истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических объектов на юге Ливана, среди которых – здание, использующееся в военных целях, в Маруахине, террористическая инфраструктура в поселке Лабуне и военный пост в районе Айта аш-Шааб, откуда производились пуски ракет по израильской территории.

В течение дня было зафиксировано несколько пусков ракет по израильским населенным пунктам из южного Ливана. Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.