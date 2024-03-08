Истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических объектов на юге Ливана
время публикации: 08 марта 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 20:48
Истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических объектов на юге Ливана, среди которых – здание, использующееся в военных целях, в Маруахине, террористическая инфраструктура в поселке Лабуне и военный пост в районе Айта аш-Шааб, откуда производились пуски ракет по израильской территории.
В течение дня было зафиксировано несколько пусков ракет по израильским населенным пунктам из южного Ливана. Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.