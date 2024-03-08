Отчет ЦАХАЛа о трагедии в Газе при разграблении гумконвоя: военные не стреляли по толпе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала данные результатов расследования трагического инцидента на западе города Газа 29 февраля, когда при разграблении местными жителями гуманитарных грузов погибло множество людей.

В ходе расследования было установлено, что военнослужащие ЦАХАЛа не стреляли по гуманитарному конвою. Огонь был открыт по нескольким жителям Газы, которые приближались к солдатам и танку, стоявшему рядом с блокпостом.

Командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман 5 марта передал доклад с этим ответом начальнику генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

В генштабе ЦАХАЛа подчеркивают, что обстоятельства этого трагического инцидента продолжают изучать, чтобы в будущем постараться обеспечивать бесперебойную доставку в Газу гуманитарной помощи, не подвергая опасности мирных жителей сектора.

При этом военные продолжают прояснение обстоятельств инцидента, отмечают важность продолжать доставку гумпомощи в сектор Газа.

Более 100 человек в секторе Газа погибли 29 февраля в очереди за гуманитарной помощью. Палестинские медслужбы винят израильских военных, которые, по словам медиков, нанесли удары по мирным жителям. В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что группа вооруженных лиц открыла огонь, когда занималась расхищением помощи. По версии израильской стороны, большинство палестинцев погибло в давке или попало под колеса грузовиков.

В Китае, во Франции, в ООН осудили этот инцидент. Позднее поступали сообщения, что якобы президент США Джо Байден отказался разговаривать по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после данного происшествия. Однако в канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвали эти сообщения ложью.

29 февраля в районе прибрежного шоссе (улица Ар-Рашид) на западе города Газа толпа жителей сектора окружила грузовики с гуманитарной помощью. Произошла давка, при этом грузовики, которыми управляли жители Палестинской автономии, продолжали движение. По данным минздрава Газы (структура ХАМАСа), около 100 человек погибли, более 700 получили травмы. ХАМАС заявлял, что люди погибли в результате действий израильских военных, якобы открывших огонь по толпе.

Пресс-служба ЦАХАЛа в тот же день опубликовала видеозапись, сделанную камерой с беспилотника, на которой было показано нападение на грузовики с гуманитарной помощью на севере сектора Газы. Судя по этим кадрам, сотни людей окружили грузовики, многие залезали на них, причем толпа продолжала окружать грузовики, когда те двигались. На некоторых кадрах видны тела, лежащие на земле, а рядом продолжают двигаться грузовики, окруженные толпами людей. ЦАХАЛ заявлял: "Толпа напала на грузовики, в результате чего десятки людей были убиты из-за давки в толпе или могли быть задавлены". ЦАХАЛ не отрицал, что военнослужащие были вынуждены открыть огонь, но стреляли они не по толпе, окружавшей грузовики, а по тем, кто направлялся в сторону военных.

Уже 29 февраля по инициативе Алжира состоялось закрытое заседание Совета безопасности ООН, поводом для которого послужил этот трагический инцидент. Представитель Алжира утверждал, что израильские военные "открыли огонь по крупному скоплению людей, дожидавшихся продовольственной помощи на юго-западе города Газа".

Однако в итоге СБ ООН не выступил с осуждением Израиля или кого-либо еще в связи с происшедшим.

Франция, являющаяся постоянным членом СБ ООН, призвала к международному расследованию этого трагического инцидента.

Не дожидаясь результатов расследования, МИД Турции обвинил Израиль в совершении военного преступления.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, в свою очередь, заявила: "Я считаю, что это кошмар. По моему мнению, насилие должно прекратиться. Я думаю, что мирное население не должно становиться объектом нападений... Необходимо гарантировать, чтобы международная помощь поступала в Газу, а люди, которые отправляются за ней, чтобы выжить, были защищены".

В хамасовских СМИ и каналах это происшествие именуют "бойней на Ар-Рашиде". ХАМАС возлагает ответственность за происшедшую трагедию на Израиль.