Продолжается наземная операция в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ сообщает о ходе наземной операции в секторе Газы. 98-я дивизия развивает наступление в районе Хамад в Хан-Юнисе. Публикуются сведения о ликвидации террористов на севере, в центре и на юге Газы.

Сообщается, что вечером 7 марта в течение нескольких минут после обстрела Сдерота и Нахаль-Оз на севере сектора Газы артиллеристами 215-й бригады 162-й дивизии был поражен источник огня и ликвидирован объект, на котором, судя по вторичным взрывам, хранились ракеты. Кроме того, на севере сектора были атакованы туннели, военный объект и стартовая площадка террористов.

В Хан-Юнисе бойцы 828-й учебной бригады "Бисламах" продолжали наносить удары по целям в районе Карара, были обнаружены туннели, ликвидированы около 15 террористов.

В ходе боев в районе Хамад в Хан-Юнисе силы 7-й бригады обнаружили и уничтожили реактивные установки. Кроме того, самолет атаковал и ликвидировал двух вооруженных террористов, выходивших из здания, где был склад оружия. В том же районе несколько боевиков были уничтожены бойцами бригады "Гивати", бойцами спецназа "Маглан" и спецназа "Эгоз".

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центре сектора Газы и за минувшие сутки ликвидировали около 15 террористов, используя снайперский огонь и авиацию.