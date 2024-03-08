ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в пятницу, 8 марта, израильские ВВС атаковали военные штабы террористической организации "Хизбалла" в районе Аль-Мансури и в районе Бинт-Джбейль.

Сообщается также, что вечером 7 марта были атакованы объекты "Хизбаллы" в районе Талуса и в районе Мадждаль-Зун. Были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии хранившегося в зданиях оружия.