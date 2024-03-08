Спецоперации в Иудее и Самарии: ликвидирован террорист, задержаны девять подозреваемых

8 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В деревне Силат-Харития бойцы "Дувдевана" и спецназа пограничной полиции ликвидировали разыскиваемого террориста "Исламского джихада" Мухаммада Адаля Мухаммада Шалаби. В его доме была найдена автоматическая винтовка М-16.

В ходе обысков были конфискованы деньги, предназначенные для финансирования террора.

Происходили столкновения. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3500 подозреваемых в терроре, более 1500 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.