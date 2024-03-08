В Иерусалиме проходит ежегодный марафон. Список перекрытых улиц

В Иерусалиме стартовал 13-й международный марафон Winner, в связи с чем многие улицы в центральных районах города перекрыты для движения транспорта до 14:00.

Для движения закрыты следующие улицы: Рупин, Рабин, Бен-Цви, кампус Еврейского университета, Нетанэль Лорх, Хаим Азаз, Черняховски, а-ПАЛМАХ, Аза, а-Наси, Керен а-Йесод, а-Мелех Джордж, Яффо, площадь ЦАХАЛа, а-Цанханим, Хаим Бар-Лев, Джордж Адам Смит, ЛЕХИ, Мартин Бубер, Беньямин Мазар, Черчилль, Карив, Яффские ворота, Армянская патриархия, ворота Сиона, Хативат Йерушалаим, а-Мелех Давид, Жаботински, Шопен, Дубнов, Герц, Эмек Рефаим, Дерех а-Ракевет, Дерех Бейт-Лехем, Давид Ремез, Дерех Хеврон, Яновски, Йегуда, Пьер Кениг, Элазар а-Модаи, Ковшей Катамон, Йегошуа Явин, парк Сакер.