ЦАХАЛ в ночь на 8 марта провел операции в Калькилии, Сальфите, Иерихоне, около Рамаллы и Шхема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 марта действовали в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), в Сальфите, около Шхема (в Удале, Байте, Урифе), около Рамаллы (в Бейтунии, Айн-Арике), в лагере Айн-Султан в Иерихоне.

Боевики обстреляли армейский блокпост около въезда на гору Гризим, рядом со Шхемом.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 марта.