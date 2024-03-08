ЦАХАЛ в ночь на 8 марта провел операции в Калькилии, Сальфите, Иерихоне, около Рамаллы и Шхема
время публикации: 08 марта 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 07:05
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 марта действовали в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), в Сальфите, около Шхема (в Удале, Байте, Урифе), около Рамаллы (в Бейтунии, Айн-Арике), в лагере Айн-Султан в Иерихоне.
Боевики обстреляли армейский блокпост около въезда на гору Гризим, рядом со Шхемом.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 марта.