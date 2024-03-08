Вояж Ганца, отчет по Мерону и дилемма харедим. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Коалиция чрезвычайного положения, созданная в начале войны, пребывает в состоянии перманентного кризиса и в ожидании новых кризисных ситуаций. В "Ликуде" с почти равной степенью недоверия относятся к Бени Ганцу и Итамару Бен-Гвиру. В окружении Биньямина Нетаниягу исходят из того, что рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, кто-то из них покинет правительство. Тем временем предупредительные сигналы тревоги звучат со стороны ультраортодоксальных партий. На этом фоне отчет комиссии, расследовавшей обстоятельства трагедии на горе Мерон, относительно мягко обошедшейся с Биньямином Нетаниягу, вызвал нервозную, чтобы не сказать пости истеричную реакцию. В оппозиции прочитали отчет, удовлетворенно потерли руки и подшили документ в папку под названием "Материалы предвыборной кампании".

Ганц, Нетаниягу и поездка в США

Визит главы "Махане Мамлахти" Бени Ганца в США, равно как и возражения премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также критика в "Ликуде", имеют гораздо больше внутриполитического, чем какого-либо еще контекста. В итоге это поняли и в американской администрации.

С точки зрения норм работы правительства, речь идет о грубом нарушении всех возможных правил. Визиты в США всегда координируются членами правительства с премьер-министром. Вдвойне это верно, когда речь идет о периоде войны, тем более на том ее этапе, когда отношения между Израилем и США переживают сложные времена. В этой ситуации "самовольный" визит министра в США, да еще министра, которого нынешняя администрация в Вашингтоне была бы счастлива видеть в кресле премьер-министра Израиля, выглядит как политический демарш.

Ганц, пришедший в политику из армейской, супер-иерархической системы, понимает это лучше, чем кто бы то ни было другой. И тем не менее он пошел на такой шаг. Зачем? Ответ очень простой – чтобы показать Нетаниягу и не только ему, что рассматривает себя в качестве самостоятельной политической фигуры. "При всем уважении к премьер-министру, у меня есть своя линия, и я ее провожу, тем более, что уволить меня Нетаниягу не решится", – как бы заявляет Ганц. Его оценка, безусловно, верна – "Махане Мамлахти" необходим Нетаниягу, и Ганц может себе позволить практически всё.

Реакция Нетаниягу на поездку Ганца была сугубо политической. Премьер-министр вполне мог бы использовать Ганца как посланника по особым поручениям в администрацию Байдена. Неясно, согласился ли бы Ганц играть такую роль, и насколько такая миссия была бы эффективной, но Нетаниягу даже не попытался использовать способность Ганца открывать двери в Вашингтоне, моментально переведя всё в область выкручивания рук и борьбы за кредит. При этом конфронтация с Ганцем настолько укладывается в тактическую линию, избранную в последние недели "Ликудом", что в Кнессете есть те, кто полагают, что весь этот конфликт был сконструирован именно Нетаниягу.

"Махане Мамлахти" в правительстве – это прекрасное алиби для Нетаниягу на тот случай, если итоги войны вызовут критику со стороны правого электората. Уже сейчас звучит тезис, согласно которому операция в Рафиахе не начинается, поскольку министры от "Махане Мамлахти" вставляют палки в колеса правительству. Последним этот тезис озвучил в интервью NEWSru.co.il министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

Бени Ганц нужен Биньямину Нетаниягу и для того, чтобы не оставлять его наедине с естественными и очень не любимыми партнерами – Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, а также для того, чтобы было на кого свалить любые шаги, которые не по душе электорату.

В 2020 году Нетаниягу грубо нарушил миллион раз данное им обещание распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. За кулисами активисты "Ликуда" продвигали тезис о том, что Ганц сорвал этот процесс, раз за разом подчеркивая в беседах с американцами, что он возражает против аннексии. "Чего вы хотите от меня? Это всё Ганц", – давал понять правым избирателям Нетаниягу.

Сейчас неизвестно, потребуется ли такое алиби, однако Нетаниягу хочет иметь возможность воспользоваться им. Ради этого он готов предоставить Ганцу право на "шалости", например на самовольное посещение США.

Дополнительный дивиденд от этой ситуации для Нетаниягу – постоянные намеки на возможность присоединения к коалиции партии "Наш дом Израиль". В последние дни складывается впечатление, что шансы на такое развитие событий стали еще ниже, а риторика Авигдора Либермана в отношении Биньямина Нетаниягу еще острее.

И еще два угла в этой конструкции, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, администрация США, которая позаботилась о том, чтобы весь мир знал, что Ганц "пригласил себя" в Вашингтон. У Джо Байдена не осталось добрых слов в адрес Биньямина Нетаниягу, более того, у него почти не осталось приличных слов. Но, тем не менее, почитающие порядок американцы не хотят выглядеть как те, кто вмешиваются (хотя они, конечно, вмешиваются) во внутреннюю политику Израиля. Ганц инициировал визит, в Вашингтоне были рады принять его приглашение.

Критика в адрес Ганца звучала не только из рядов "Ликуда". Глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар вновь продемонстрировал способность перемещаться между каплями дождя. Он заявил, что государственный визит в США должен быть согласован с премьер-министром, и в то же время добавил, что, коль скоро визит состоялся, распоряжение Нетаниягу не оказывать Ганцу помощи в США было неуместным. Во всем, что касалось этого визита, внутренняя политика взяла верх над остальным.

Закон о призыве: дедлайн близок, соглашения нет

1 апреля исполнится 15 лет с того дня, как Биньямин Нетаниягу после десятилетнего перерыва вернулся в кресло премьер-министра. В преддверии наступления этой даты подвергается экзамену на прочность союз, который обеспечил ему власть на протяжении многих лет – союз с ультраортодоксальными партиями.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила в БАГАЦ заключение, согласно которому 1 апреля должны быть прекращены финансирование йешив и выплата стипендий женатым учащимся ("аврехим"), если закон о призыве продвигаться не будет. Прекращение финансирования – это та точка, за которой может последовать крах коалиции.

На этой неделе о такой возможности в Кнессете заговорили в полный голос. Едва ли не каждый день публикуются различные варианты и версии закона о призыве. Однако эти проекты не могут совместить две части: хотя бы минимальное, постепенное начало призыва харедим и сохранение нынешней коалиции.

В ультраортодоксальных кругах говорят о том, что на сей раз пойдут до конца, вплоть до развала коалиции. "В "Яадут а-Тора" не остановятся перед развалом коалиции. Угроза возникновения правительства Ганца-Лапида пока очень теоретическая, а вот прекращение финансирования уже тут", – пояснил в эфире "Кан РЭКА" журналист сайта "Бе-хадрей харедим" Янки Фарбер.

В окружении Нетаниягу полагают, а может надеются, что позиция ультраортодоксальных партий дифференцированней и осторожней. ШАС не будет торопиться рвать отношения с "Ликудом", да и в "Дегель а-Тора", партии, которую возглавляет Моше Гафни, склонны согласиться на тот или иной компромисс. В "Агудат Исраэль" не поступаются принципами – они ближе всех сейчас к выходу из коалиции.

Не менее, чем харедим, Нетаниягу опасается волнений в собственной партии. В "Ликуде" уже сформировалась группа депутатов, требующих изменения ситуации с законом о призыве. Пока эта группа насчитывает трех человек (Шикли, Саада, Илуз). Никто не знает, когда и как к ней присоединятся дополнительные депутаты, и никто не знает, когда и как эта группа окажет давление на премьер-министра. Закон о призыве неоднократно становился фактором, имеющим заметное влияние на политический расклад в Израиле. 2024 год может стать еще одной поворотной точкой.

Отчет о трагедии на Мероне: последствия замедленного действия

Комиссия, изучавшая обстоятельства трагедии на горе Мерон, представила свой отчет. На первый взгляд, все в этом отчете ушло в слова, без каких-либо серьезных последствий, во всяком случае, для политиков. Нетаниягу отделался легким испугом. Комиссия сделала ему выговор, однако никаких прямых оргвыводов не последовало. Амира Охану рекомендовано не назначать на пост министра национальной безопасности. Заключения комиссии носят столь рекомендательный характер, что даже выводы, касающиеся генерального инспектора полиции, которому настоятельно посоветовали назначить дату завершения каденции, не кажутся обязательными к исполнению.

Однако в "Ликуде" вместо того, чтобы разрядить эту бомбу, превратили ее в мину замедленного действия. В ответ на публикации выводов комиссии в правящей партии поспешили назвать ее "политическим детищем правительства Лапида-Беннета". В оппозиции поблагодарили "Ликуд" за такую реакцию, сделав из нее доказательство того, что Нетаниягу не готов брать на себя ответственность за провалы – ни за Мерон, ни за 7 октября. Нет сомнений в том, что выводы комиссии, а главным образом реакция "Ликуда", будут боеприпасами "Еш Атид" и других оппозиционных партий в ходе предвыборной кампании.

Линия, выбранная Биньямином Нетаниягу в ходе расследования трагедии на Мероне, была спорной, однако ее нельзя назвать абсурдной. Премьер-министр не может вникать и вдаваться в детали даже крупных и все же не стратегических мероприятий. С этой точки зрения уместна критика в адрес выводов комиссии. Но когда премьер-министр пытается использовать ту же линию для объяснения событий, предшествовавших 7 октября, картина выглядит совершенно иначе. Там речь идет не об одном мероприятии, не о локальном провале, а о крахе концепции. И объяснить это премьер-министру будет значительно сложнее.

Отметим, что и в самом "Ликуде" были те, кто высказали недовольство ответом на выводы комиссии. Как и следовало ожидать, одним из таких недовольных был министр обороны Йоав Галант. "Способность повести за собой заключена в понимании того, что ответственность есть источник полномочий лидера", – заявил Галант, выступая перед выпускниками офицерских курсов ЦАХАЛа. Имя Нетаниягу не прозвучало, но в этом и не было необходимости, так как все отлично поняли: на кого и на что намекает министр обороны.

Бен-Гвир и Смотрич: проблемы коалиции на правом фланге

Перед наступлением месяца Рамадан премьер-министр отклонил предложение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ограничить доступ на Храмовую гору для мусульман, имеющих израильское гражданство. Одновременно Бецалель Смотрич направил Нетаниягу резкое письмо с протестом против решения демонтировать часть блокпостов в Иудее и Самарии.

Нетаниягу очень спокойно и даже, вероятнее всего, удовлетворенно относится к критике подобного рода. Она позволяет ему демонстрировать США и другими силам, оказывающим на него давление, с какими сложностями ему приходится справляться. В то же время он остается центральной силой в коалиции, между Айзенкотом и Бен-Гвиром.

Нетаниягу отлично понимает, что на данном этапе ему не грозят неприятности справа. Смотричу и Бен-Гвиру понадобятся более серьезные поводы для того, чтобы пригрозить "Ликуду" развалом действующей коалиции.

И последнее. Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, выступая в США, что попытки увязать борьбу вокруг юридической реформы с нападением, совершенным ХАМАСом на израильскую территорию 7 октября, не имеют под собой оснований. "Утверждение о том, что занятость Биньямина Нетаниягу юридической реформой подтолкнула ХАМАС к нападению на Израиль, просто неверна. Нет никакой связи между этими процессами", – заявил Мандельблит. Вероятно в первый раз за долгое время Нетаниягу и Мандельблит придерживаются одинаковой точки зрения.