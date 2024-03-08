x
08 марта 2024
|
последняя новость: 20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
08 марта 2024
|
08 марта 2024
|
последняя новость: 20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Самарии ранены семеро военнослужащих

время публикации: 08 марта 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 20:09
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Самарии были ранены семеро военнослужащих
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Самарии были ранены семеро военнослужащих: трое из них – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Семьи раненых проинформированы о случившемся.

Ранее сообщалось, что в ответ на действия ЦАХАЛа возле деревни Силат-Харатия в Самарии террористы открыли огонь, а затем бросили взрывное устройство в сторону военнослужащих. .

Террористы скрылись с места происшествия, ведутся их поиски.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2024

ЦАХАЛ: в Самарии в результате взрыва пострадали военнослужащие