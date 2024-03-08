Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Самарии ранены семеро военнослужащих
время публикации: 08 марта 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 20:09
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Самарии были ранены семеро военнослужащих: трое из них – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Семьи раненых проинформированы о случившемся.
Ранее сообщалось, что в ответ на действия ЦАХАЛа возле деревни Силат-Харатия в Самарии террористы открыли огонь, а затем бросили взрывное устройство в сторону военнослужащих. .
Террористы скрылись с места происшествия, ведутся их поиски.
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