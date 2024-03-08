Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Самарии ранены семеро военнослужащих

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Самарии были ранены семеро военнослужащих: трое из них – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Семьи раненых проинформированы о случившемся.

Ранее сообщалось, что в ответ на действия ЦАХАЛа возле деревни Силат-Харатия в Самарии террористы открыли огонь, а затем бросили взрывное устройство в сторону военнослужащих. .

Террористы скрылись с места происшествия, ведутся их поиски.