x
08 марта 2024
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
08 марта 2024
|
08 марта 2024
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Опрос "Mаарива": "Еш Атид" сокращается, "Ционут Датит" снова над электоральным барьером

время публикации: 08 марта 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 10:36
Опрос "Mаарива": "Еш Атид" сокращается до 10 мандатов, "Ционут Датит" снова над электоральным барьером
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы состоялись сегодня, блок "Махане Мамлахти" набрал бы 40 мандатов, на один мандат меньше, чем неделю назад.

Партия "Ликуд" набирает 18 мандатов. Партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом впервые опускается до 10 мандатов. Столько же мандатов у партии ШАС.

НДИ и "Оцма Йегудит" получают по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 6 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата. "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем возвращается на позицию над электоральным барьером, набирая 4 мандата.

Партии БАЛАД и "Авода" – вне Кнессета.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2024

Опрос Jerusalem Post: Яир Голан проходит в Кнессет во главе "Аводы" за счет МЕРЕЦа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2024

Опрос "Mаарива": шаг Яира Голана не помог "Аводе" преодолеть электоральный барьер