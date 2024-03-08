Опрос "Mаарива": "Еш Атид" сокращается, "Ционут Датит" снова над электоральным барьером

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы состоялись сегодня, блок "Махане Мамлахти" набрал бы 40 мандатов, на один мандат меньше, чем неделю назад.

Партия "Ликуд" набирает 18 мандатов. Партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом впервые опускается до 10 мандатов. Столько же мандатов у партии ШАС.

НДИ и "Оцма Йегудит" получают по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 6 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата. "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем возвращается на позицию над электоральным барьером, набирая 4 мандата.

Партии БАЛАД и "Авода" – вне Кнессета.