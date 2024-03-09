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Израиль

На автозаправке в промзоне Арада произошло двойное убийство

время публикации: 09 марта 2024 г., 21:25 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 21:25
На автозаправке в промзоне Арада произошло двойное убийство
Пресс-служба МАДА

На заправочной станции в промышленной зоне Арада произошла перестрелка, в результате которой убиты двое мужчин в возрасте около 30 лет.

Еще один мужчина получил ранение средней тяжести, и был доставлен парамедиками в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте. На месте происшествия находятся крупные силы полиции и криминалисты.

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