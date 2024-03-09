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Израиль

Бойцы бригады "Бислах" ведут бои в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе

время публикации: 09 марта 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 13:29
Бойцы бригады "Бислах" ведут бои в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 828-й учебной бригады "Бислах" ведут бои в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе. Проводятся специальные операции, направленные на обеспечение безопасности территорий, прилегающих к границе между сектором Газы и Израилем.

В частности, пехота, инженерные и бронетанковые войска уничтожили террористическую инфраструктуру, располагавшуюся примерно в трех километрах от израильских населенных пунктов, и ликвидировали десятки террористов.

Также подразделение снайперов выявило и уничтожило группу террористов, двигавшуюся навстречу силам ЦАХАЛа. В этом же районе был обнаружен склад оружия и боевая техника. Трое террористов были уничтожены беспилотником, действия которого были скоординированы сухопутными войсками.

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