Бойцы бригады "Бислах" ведут бои в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе

Бойцы 828-й учебной бригады "Бислах" ведут бои в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе. Проводятся специальные операции, направленные на обеспечение безопасности территорий, прилегающих к границе между сектором Газы и Израилем.

В частности, пехота, инженерные и бронетанковые войска уничтожили террористическую инфраструктуру, располагавшуюся примерно в трех километрах от израильских населенных пунктов, и ликвидировали десятки террористов.

Также подразделение снайперов выявило и уничтожило группу террористов, двигавшуюся навстречу силам ЦАХАЛа. В этом же районе был обнаружен склад оружия и боевая техника. Трое террористов были уничтожены беспилотником, действия которого были скоординированы сухопутными войсками.